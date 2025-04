In carica da 14 puntate, ha indovinato la parola della 'Ghigliottina' nella puntata di ieri sera

Nella puntata de L’Eredità andata in onda ieri sera, lunedì 30 marzo nel preserale di Rai 1, Gabriele Paolini ha indovinato la parola della ‘Ghigliottina’, portandosi a casa un montepremi di 200mila euro. Molto apprezzato dal pubblico che ogni sera segue il game show condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, Gabriele aveva già vinto 75mila euro lo scorso 20 marzo.

Chi è il nuovo campione

Campione in carica da 14 puntate, con un mix di bravura e un pizzico di fortuna, nella serata di ieri ha individuato la parola ‘buca’, nascosta tra i cinque indizi: dare, palla, ora, orchestra e stradale. Gabriele è originario di Mulazzo (Massa-Carrara), nella zona della Lunigiana, al confine tra Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, ha 29 anni e lavora presso il suo Comune, occupandosi di contratti pubblici e diritto amministrativo. Attualmente vive a Roma, dove per un anno presta servizio presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un dottorato in ‘Law and Economics’, ottenuto congiuntamente dalle Università di Rotterdam, Amburgo e Bologna. Nel tempo libero ama dipingere acquerelli, soprattutto paesaggi, giocare a giochi da tavolo con gli amici, passeggiare nella natura e viaggiare. Tra i suoi sogni c’è quello di visitare il Giappone. Con la vincita vorrebbe comprare una casa al mare in Liguria nella zona chiamata ‘Golfo dei Poeti’. L’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana, è in onda tutti i giorni alle 18.45.

