Aveva 90 anni, è scomparso in seguito alle complicazioni di un ictus

L’attore Richard Chamberlain, conosciuto in Italia grazie alla serie tv ‘Uccelli di rovo’ negli anni ’80, in cui interpretava padre Ralph, è morto all’età di 90 anni. La famiglia ha confermato a Variety la notizia del decesso, che è avvenuto sabato a Waimanalo, alle Hawaii, per complicazioni successive a un ictus. “Il nostro amato Richard è ora con gli angeli“, ha affermato Martin Rabbett, partner di lunga data di Chamberlain, in una dichiarazione. “È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura“, ha aggiunto.

Chi era Richard Chamberlain

Nato a Beverly Hills in California, Chamberlain deve la sua prima affermazione nel mondo dello spettacolo alla serie televisiva ‘Il dottor Kildare’ tra il 1961 e il 1966. Durante gli anni settanta recitò in film come ‘L’altra faccia dell’amore’ (1970), ‘L’ultima onda’ (1973), oltre a ‘I tre moschettieri‘ e il suo sequel ‘Milady‘ (1974), in entrambi i quali interpretò il ruolo di Aramis. Poi ‘L’inferno di cristallo’ (1974), ‘Il conte di Montecristo’ (1975) e ‘L’uomo dalla maschera di ferro‘ (1977).

Chamberlain recitò anche in molte popolari miniserie televisive (guadagnandosi il titolo di ‘Re delle miniserie’), tra le quali ‘Colorado’ (1978-1979), ‘Shogun’ (1980) e ‘Uccelli di rovo‘ (1983), nella quale interpretò il ruolo di padre Ralph de Bricassart, un prete diviso tra l’amore di una donna e la sua religione. Sul finire degli anni ottanta tornò a impersonare Aramis ne ‘Il ritorno dei tre moschettieri‘ (1989). Interpretò anche Giacomo Casanova ne ‘Il veneziano, vita e amori di Giacomo Casanova’ (1987) con Faye Dunaway e Ornella Muti. Infine nel 2007 è apparso nell’episodio ‘Passato remoto’ della serie ‘Desperate Housewives’.

