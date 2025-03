Tante novità assolute, e nuove stagioni di serie amate come 'The Bear' e 'Only Murders in the Building'

In occasione del quinto anniversario di Disney+ che si celebra oggi 24 marzo, la piattaforma streaming svela la lineup in arrivo in Italia nel 2025. Tra i titoli, le attesissime serie ‘FX Alien: Pianeta Terra’ e ‘Dying for Sex’ con Michelle Williams e Jenny Slate, la serie originale britannica ‘The Stolen Girl’, psychological drama in cinque episodi, oltre alla seconda stagione di ‘Andor’ di Lucasfilm, che tornerà per la sua attesa conclusione, e il pluripremiato film Searchlight Pictures ‘A Real Pain’.

Da non dimenticare anche il ritorno su Disney+ in Italia di serie acclamate dalla critica e vincitrici di più premi Emmy, tra cui ‘The Bear’ di FX, ‘Only Murders in the Building’ e una nuova stagione de ‘I Simpson’. Nel 2025 torna con una nuova edizione anche ‘Italia’s Got Talent’, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia che sarà ancora una volta una produzione originale Disney+.

E ancora. Una nuova stagione de ‘La vita segreta delle mogli mormoni’, la cui seconda stagione debutterà il 15 maggio 2025. Tra le serie più attese di National Geographic ci sono invece ‘Limitless’ con Chris Hemsworth, ‘Underdogs’, ‘Ocean with David Attenborough’ e ‘Tucci in Italy‘.

Tra i titoli originali britannici non scripted ci sono ‘Sneaker Wars: Adidas vs. Puma’, documentario in tre episodi prodotto dallo Studio 99 di David Beckham, che approfondisce la feroce rivalità, durata decenni, tra due giganti globali dell’abbigliamento sportivo, nata da una faida familiare; un film documentario originale ancora senza titolo su Freddie Flintoff (1×90’), realizzato dal pluripremiato regista John Dower, ripercorre la guarigione e la carriera dell’ex giocatore di cricket internazionale e presentatore televisivo.

Marvel Television e Marvel Animated

Nel 2025, Disney+ ha già accolto ‘Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere’ di Marvel Animation e la nuovissima serie Marvel Television ‘Daredevil: Rinascita‘, con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. Dominique Thorne torna nel ruolo della geniale inventrice Riri Williams in ‘Ironheart’, la serie originale live-action Marvel Television ambientata dopo gli eventi di ‘Black Panther: Wakanda Forever’, che debutterà su Disney+ a giugno. ‘Wonder Man’, con Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams e Sir Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery, debutterà entro la fine dell’anno.

Programmazione National Geographic

National Geographic presenterà una programmazione ricca di star e serie variegate, tra cui una nuova stagione di ‘Limitless’ con Chris Hemsworth, in cui Hemsworth esplora le ultime ricerche scientifiche e svela alcuni dei segreti meglio custoditi al mondo su come vivere la vita al massimo del proprio potenziale.

‘I Segreti dei Pinguini‘, il nuovo capitolo del franchise “I segreti di”, targato National Geographic e vincitore di un Emmy, accompagna gli spettatori di tutte le età negli angoli più remoti del mondo per assistere ai comportamenti dei pinguini ripresi per la prima volta dalle telecamere. La serie in tre episodi, guidata da Bertie Gregory, National Geographic Explorer e regista vincitore di premi Emmy e BAFTA, vede come executive producer James Cameron, National Geographic Explorer at Large e vincitore del premio Oscar, e come narratrice nella versione originale Blake Lively (Un altro piccolo favore). Inoltre, Underdogs (2025), con Ryan Reynolds in veste di narratore nella versione originale ed executive producer, racconta degli eroi non riconosciuti, bizzarri, strani e più brutti (o forse solo fraintesi?) del mondo animale.

Gli abbonamenti a Disney+

