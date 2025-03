Non solo i direttori in prorogatio o ad interim ad aleggiare tra le nomine del servizio pubblico

Non ci sono soltanto i direttori in prorogatio o ad interim di testate giornalistiche ad aleggiare tra le nomine Rai, bensì anche il valzer dei corrispondenti e dei generi. Tra i direttori che necessitano conferme ci sono Paolo Petrecca a RaiNews24, Pierluca Terzulli al Tg3, Roberto Pacchetti alla Tgr, Massimiliano Mascolo a RaiSport. Tra gli spostamenti ai vertici dei generi, già programmato quello di Stefano Coletta all’offerta estero di Rai Italia, probabili anche quelli di Angelo Mellone a RaiCultura, Silvia Calandrelli alla presidenza di Rai Sostenibilità o di Rai Pubblicità, dove per quest’ultima presidenza è in corsa anche Francesco Pionati non più tanto lontano dal fatidico giorno in cui dovrà lasciare la direzione del Giornale Radio.

Come apprende LaPresse, per quanto riguarda i corrispondenti Marco Varvello va in pensione e al suo posto a Londra potrebbe andare Nicoletta Manzione che lascerebbe Parigi. Un’altra pensionabile è Carmela Giglio, corrispondente da Istanbul.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata