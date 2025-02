Nella puntata di oggi la sua presentazione e il primo ballo tra sguardi languidi con Federico. Le news sulla 23enne romana

Uomini e donne ha una nuova tronista. Nella puntata di oggi, martedì 11 febbraio, del dating show di Maria De Filippi è stata presentata Chiara Pompei, romana di 23 anni e studentessa di economia finanza e marketing. Ha vinto una borsa di studio che le permette di andare all’università senza pesare sulla famiglia. Vive con i suoi genitori e il fratello ed è molto legata alle sue due nonne. Ama allenarsi, studiare e giocare a biliardo.

“Stento a crederlo anche io, ma sono la nuova tronista di Uomini e Donne -dice Chiara nel videomessaggio di presentazione-. Sono una studentessa universitaria, studio Economia Finanza e Marketing. Cinque anni fa ho vinto una borsa di studio che mi ha permesso di continuare senza pesare sulla mia famiglia. vivo con i miei genitori e abbiamo un rapporto speciale, ci raccontiamo tutto e loro sono la mia forza. Ho un fratello maggiore, che è un secondo papà e lo amo tantissimo. Il mio punto di riferimento sono le mie nonnine. Con nonna Anna cucino piatti della tradizione romana mentre con nonna Luciana facciamo le parole incrociate e le crostate. Il mio piatto preferito? Lasagna ai funghi porcini”.

“A differenza delle mie coetanee -racconta ancora la nuova tronista- preferisco non comprare i vestiti ma che mi siano regalati o di seconda mano. Alcuni ragazzi dicono che facendo così non mi valorizzi, ma io facendo così mi rispetto e non cambierò mai. Sono una ragazza indipendente, spesso dicono che sono una contraddizione ed è vero, sono incoerente ma è la vita ad esserlo. Non sempre siamlo quello che mostriamo. Sono anche buona, dolce e sensibile, a volte insicura ma non sono mica scema. Non ho più amiche del cuore, ci siamo allontanate perché avevamo interessi diversi. Non esco tanto però la sera, quando magari sono stanca preferisco andare a farmi una bella partita a biliardo, però tranquilli ogni tanto vado anche a ballare. Credo nell’amore e nel colpo di fulmine, posso dire di essere stata innamorata solo una volta nella vita ma in ogni storia alla fine mi sono ritrovata sempre a essere quella più presa tra i due”.

“Lo posso dire? Sono proprio una ‘sottona’ -ci scherza su Chiara-. Mi piacciono le persone positive, gli uomini belli e sicuri di sé e che hanno degli obiettivi nella vita. Anche un po’ paraculi, che sappiano tenermi sulle spine. Mi capita spesso di sentirmi sola, mi piacerebbe un uomo che sappia amarmi al mio fianco. Se sono qui è perché dopo le delusioni ricevute mi piacerebbe incontrare qualcuno in grado di accettarmi con tutte le mie contraddizioni e magari, chissà, costruire qualcosa di importante”.

Chiara fa poi il suo ingresso in studio, visibilmente emozionata. “Vorrei che fosse un maschio a chiedermi di ballare, io non me la sento. C’è qualcuno che vuole ballare con me?”, domanda la nuova tronista incoraggiata da Maria. Qui si alza Federico con il quale va in scena il primo ballo, tra sguardi languidi e uno scambio di battute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata