Carlucci e il suo giurato a rapporto dal direttore Ciannamea: rischio esclusione dal programma

Riunione oggi in Rai per decidere sul caso Mariotto a Ballando con le Stelle. Parteciperanno – oltre al giudice Guillermo Mariotto al centro del gesto con il ballerino di Amanda Lear che ha scatenato un putiferio di polemiche e l’accusa di molestia – Milly Carlucci e il direttore dell’Intrattenimento Rai, Marcello Ciannamea a cui spetterà la decisione se escludere o no Mariotto dal programma. In un’intervista al Corriere della Sera Milly ha difeso il suo giurato dicendo “non scherziamo! Ha solo perso l’equilibrio. La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle”. Siccome c’è un codice etico di comportamento nei programmi Rai e c’è il precedente di Memo Remigi non è da escludere lo stop forzato nei confronti di Mariotto. Nell’ottobre 2022 fu chiuso il contratto di partecipazione nel programma ‘Oggi è un altro giorno’ a Memo Remigi dopo l’accusa di molestia nei confronti di Jessica Morlacchi.

