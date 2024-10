Ascolti in crescita per Pomeriggio Cinque sulla rete ammiraglia Mediaset

La rivoluzione gentile di Myrta Merlino, giunta alla sua seconda edizione alla guida di ‘Pomeriggio Cinque’, prende forma, sostanza e grazie ad un lavoro quotidiano cresce, lasciando nel tempo, il segno. A un mese dal debutto, il trend della trasmissione condotta da Myrta Merlino, sotto testata giornalistica Video News, segna diversi record di stagione, uno su tutti quello di ieri, lunedì 30 settembre, che totalizza 1.519.000 telespettatori con il 19.3% di share nella prima parte e 1.363.000 telespettatori con il 15.8% di share nella seconda parte, contro ‘La vita in diretta’ su Rai1, ferma a 1.348.000 telespettatori con il 17.2% di share nella prima parte e 1.690.000 telespettatori con il 18.8% di share nella seconda parte. La giornalista tornata in onda il 2 settembre con uno studio rinnovato che rafforza l’identità della trasmissione, prosegue il suo lavoro portando avanti con garbo e gentilezza, la sfida richiesta dall’azienda Mediaset nel condurre il nuovo ‘Pomeriggio Cinque’, tra cronaca e attualità. “Miglior risultato stagionale di sempre per ‘Pomeriggio Cinque’, il programma condotto da Myrta Merlino è leader di fascia sul pubblico attivo con il 20.35% di share nella prima parte e il 17.76% di share nella seconda. Ottimo risultato sui giovani: picchi del 29% di share tra i 15-34enni”, questo il commento di Mediaset di oggi, in occasione del record di stagione.

