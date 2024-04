Momenti di nervosismo durante la trasmissione di approfondimento politico e sociale di Rete 4

Alta tensione durante l’ultima puntata di “Dritto e Rovescio” la trasmissione di approfondimento politico e sociale di Rete 4. Il protagonista è il trapper Baby Touchè – vero nome Mohamed Amine Amagour – che spopola tra i giovanissimi sui social e su Spotify con le sue canzoni ricche di violenza e che è famoso anche per i suoi problemi con la legge. Mohamed prima se l’è presa con Dj Ringo, che lo stava catechizzando per i suo comportamenti, chiamandolo “Totò Riina”, poi con il conduttore Paolo Del Debbio che gli chiedeva di scusarsi con Ringo. A quel punto Baby Touchè ha lasciato lo studio una prima volta.

Nel prosieguo della trasmissione, una volta rientrato in studio, il trapper è andato di nuovo in escandescenze. “Nessuno mi ha rispettato”, ha detto a voce alta innescando la reazione di Del Debbio che lo ha cacciato un’altra volta dallo studio minacciando di chiamare anche la sicurezza. “Fuori dai c…”, ha intimato il conduttore che poi si è scusato con i telespettatori per aver raggiunto un livello, da lui definito, di “bassezza totale”.

