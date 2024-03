Da 'Come saprei' a 'E poi', la cantautrice dà il buongiorno agli automobilisti a suon di musica

Una gag che non poteva mancare, nemmeno per una super ospite come lei. Nella puntata di lunedì 11 marzo di ‘Viva Rai2!’ il buongiorno di Giorgia arriva direttamente in strada, dal semaforo all’esterno del Foro Italico: da ‘Come saprei’ a ‘E poi’, i successi più famosi… cantati con un megafono per i fortunati automobilisti e motociclisti fermi ad aspettare in zona. Una serie di esibizioni che hanno naturalmente scatenato l’ilarità di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutto il cast del mattin show.

