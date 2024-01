Lo showman ha affrontato il caso dell'attivista italiana nel corso della puntata odierna di 'VivaRai2!'

Fiorello ha aperto la puntata di ‘VivaRai2!’ parlando del caso di Ilaria Salis, l’attivista da un anno in carcere in Ungheria: hanno fatto il giro del mondo le sue immagini davanti al guidice, in aula, in catene: “E’ stata arrestata perché ha menato due neonazisti, due naziskin… ma non si toccano i naziskin! Tra l’altro neanche l’hanno denunciata, si vergognavano a dire ‘siamo stati menati da un’attivista italiana’. Tajani, muovetevi perché la vogliamo a casa. E’ in carcere da un anno e non ha fatto niente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata