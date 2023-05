Il conduttore nel corso di 'Che tempo che fa' dopo l'annuncio del suo passaggio a Discovery

“Io sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, io non credo di esserlo”. Così Fabio Fazio, nel corso di ‘Che tempo che fa’, su Rai3, dopo l’annuncio del suo passaggio a Discovery. “Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, però io qui ho trascorso quarant’anni, con l’occasione voglio ringraziare le migliaia di persone che ho incontrato, da cui ho imparato. Questo lo dico perché non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai anche perché se dicessi qualcosa di scortese lo direi contro di me. La Rai ha passato con me 40 dei suoi 70 anni, siamo in parte la stessa cosa. Ci ritroveremo altrove, ma ci ritroveremo”, ha aggiunto.

