L'autrice del best seller 'Fabbricante di lacrime' ospite a 'Che tempo che fa'

Il suo primo romanzo – ‘Fabbricante di lacrime’, pubblicato nel 2021 – è stato il libro più venduto del 2022 e presto sarà tratto un film. Di lei, finora, si conosceva solo lo pseudonimo con cui è diventata famosa, Erin Doom. A pochi giorni dal Salone Internazionale del Libro di Torino – dove presenterà il suo nuovo romanzo, ‘Stigma – la scrittrice si è rivelata al grande pubblico in tv. Ospite della trasmissione ‘Che tempo che fa’, ha raccontato a Fabio Fazio di chiamarsi Matilde (ha deciso di non comunicare il cognome) e di vivere in Emilia-Romagna. “Perfino sul set del film tratto da ‘Fabbricante di lacrime’ non sapevano chi fossi. Mi hanno presentata come se fossi la stagista dell’ufficio marketing della casa editrice”, ha raccontato la scrittrice. “Sono sempre stata una persona molto schiva e riservata, ecco il motivo della scelta dello pseudonimo e dell’anonimato. Nonostante fosse una mia decisione, tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa. Ecco perché adesso ho deciso di mostrare il mio volto”, ha raccontato Matilde.

