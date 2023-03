Lo speciale sarà trasmesso giovedì 30 marzo in seconda serata su Rai3

Un estratto dello speciale di successo realizzato da Gianni Minà per “Mixer” nel 1980 con Adriano Celentano e Milly Carlucci: immagini che accompagnano l’omaggio al grande giornalista – collaboratore del programma di Giovanni Minoli dal suo esordio – di “Mixer-Vent’anni di televisione” in onda con la puntata numero 11 giovedì 30 marzo in seconda serata su Rai3 e mercoledì 5 aprile in prima serata su Rai Storia.

Tra i “Faccia e faccia” di Giovanni Minoli riproposti nella puntata, quello con Massimo Giletti, uno dei personaggi tv più noti del panorama televisivo di oggi, e quello con Gianni Morandi, dove il cantautore di Monghidoro si confessa sulla sua vita, i suoi successi e i tanti traguardi raggiunti, ma anche i dolori e le cadute, a cominciare dalla prima, nel 1968. Chiude la puntata “Parole senza veli”, una sexy carrellata di bellissime attrici e donne dello spettacolo incontrate da Sandra Monteleoni nel 1992, fra cui Moana Pozzi, Anna Galiena, Giuliana De Sio, Alba Parietti, Debora Caprioglio, Serena Grandi, Alessandra Martines, Mirka Viola: non solo fascino e ammiccamenti ma anche confessioni a cuore aperto, desideri, timori, sotto e fuori i riflettori.

