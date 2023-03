A Che tempo che fa l'appello al governo: "Aiutate le famiglie, non rendete loro la vita difficile"

Commovente monologo di Luciana Littizzetto a ‘Che tempo che fa’ sulle famiglie arcobaleno dopo il divieto di trascrizione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. “Non puoi fermare l’amore, al massimo puoi fargli lo sgambetto. Ma lui si alza in piedi e va avanti”, ha detto la Littizzetto che ha raccontato la storia di due bambini, Luca e Marta, l’uno cresciuto in una famiglia ‘tradizionale’ e l’altra con due mamme. “Pensate ad aiutare le famiglie e non a rendergli la vita ancora più difficile. O sembrerete come chi vuole asciugare il mare con il mocio”, ha detto Littizzetto appellandosi al governo. Video utilizzabile fino a 30 aprile. Altre clip da www.raiplay.it

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata