Alla presenza delle figlie e della conduttrice Mara Venier, si è reso protagonista di un'uscita molto criticata

Bufera su Vittorio Sgarbi per le frasi pronunciate in studio a Domenica In da Mara Venier, nella giornata della festa del papà, domenica 19 marzo. Su Rai1 Sgarbi si è reso protagonista in particolare di un’uscita infelice alla presenza delle figlie, dicendo “Una mia assistente, una ragazza molto carina del 1996, dice sempre che quelle del 2000 sono tutte tr…“. Gelo nello studio, con la figlia che lo guarda basita e lui dice “tu sarai del 1999” e lei risponde gelida “sono del 2000”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata