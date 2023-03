Il documentario, ‘Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato', prodotto da LaPresse e Rai Documentari, andrà in onda il 17 marzo su Rai 3

Gianni Agnelli raccontato in un documentario realizzato in occasione del ventennale della morte del magnate torinese. “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” è un lavoro che ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Avvocato per ricostruire soprattutto il percorso dell’uomo, prima ancoro di quello del personaggio pubblico. La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di uno degli uomini più potenti e celebrati del secolo. A ricordare il nonno Gianni anche i nipoti, Ginevra e Lapo Elkann, di cui ripercorrono la giornata tipo. Prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse e persona a lui molto vicina, in collaborazione con Rai Documentari, per la regia di Emanuele Imbucci, scritto da Stefano Cappellini, Emanuele Imbucci e Dario Sardelli, il documentario va in onda in prima visione in prima serata il 17 marzo su Rai 3.

