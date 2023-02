Il conduttore e giornalista in lacrime palrando del padre nel salotto della Fagnani

Momenti di commozione per Massimo Giletti intervistato da Francesca Fagnani nel suo programma ‘Belve’, in onda in prima serata martedì 28 febbraio su Rai Due. Il conduttore e giornalista non ha trattenuto le lacrime parlando del padre e della difficoltà di tornare nella casa della sua infanzia dopo la scomparsa del genitore. Altre clip su www.raiplay.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata