Lo studente era un collegamento con 'Che Tempo che Fa' su Rai3

(LaPresse) “Se sono a casa è grazie a tutti voi, adesso sto proprio bene”. Così Patrick Zaki in collegamento con la trasmissione ‘Che Tempo che Fa’ su Rai3. “Mi sembra di essere in un sogno – aggiunge – quando sono stato in grado di guardare la strada, uscire dalla stazione, quando mi hanno tolto le manette…ero molto confuso. Quando siamo saliti in macchina mi sono detto ‘ma cosa sta succedendo? ma davvero mi hanno lasciato libero?”. Poi lo studente ha parlato della sua voglia di tornare nel nostro Paese: “Quello che so di sicuro è che per ora non ho nessun divieto di viaggiare. Voglio essere a Bologna, che è un sogno se ci potessi arrivare. Spero di farcela” . L’attivista e studente dell’Università di Bologna, arrestato a febbraio 2020 in Egitto, è stato scarcerato a Mansura lo scorso 8 dicembre dopo 22 mesi di carcere.

