Il pornoattore ospite di Diaco a 'Ti Sento' parla della sua infanzia

(LaPresse) – Rocco Siffredi, ospite di Pierluigi Diaco a ‘Ti Sento’ su Rai2, si commuove quando dopo aver mandato un servizio sulla carriera il conduttore chiede: “I ricordi dove sono andati mentre guardavi queste immagini del tuo passato?”. Avevo promesso a mia moglie di non emozionarmi, quindi devo farlo subito così non lo faccio più. Mia madre: la voglia di poterle dare qualcosa, di renderla felice”, dice dopo qualche secondo di silenzio il pornoattore. “Sono all’asilo, mi vengono a prendere: non è come al solito mia sorella ma una vicina di casa. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa – racconta Siffredi – . Quel giorno ha cambiato la nostra famiglia. Mia madre l’ho vista soffrire sempre. Una donna che perde un figlio di 12 anni per una crisi epilettica, io ne avevo sei, e tutto ad un tratto impazzisce. Mia mamma metteva da mangiare sul tavolo anche per mio fratello Claudio che non c’era più”. Altri contenuti all’indirizzo www.raiplay.it

