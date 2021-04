Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi potrebbe allungarsi di qualche mese

Alcuni rumors da l’Isola dei Famosi. Ebbene sì, per i fan dell’Isola dei Famosi 2021 sono in arrivo buone notizie. Secondo l’esperto di gossip Armando Sanchez il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi potrebbe allungarsi fino a giugno. Si preannunciano tanti nuovi ingressi nel cast dei naufraghi e colpi di scena. Si parla delle showgirl Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò, il modello Ludovico Vacchelli e addirittura Ignazio Moser senza però la sua Cecilia Rodriguez.

Secondo Fanpage.it, inoltre, la fine delle puntate prevista inizialmente per lunedì 31 maggio, potrebbe slittare più avanti nel tempo fino ad arrivare alla fine del mese di giugno. Gli ascolti, considerando la contro programmazione decisamente forte, vanno discretamente bene, anche se con forti oscillazioni. L’Isola dei Famosi infatti, la scorsa puntata (giovedì 15 aprile) ha raggiunto 2.942.000 milioni di spettatori con il 17,13% di share, registrando un calo rispetto alla precedente.

Il programma sta andando in onda al momento con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì. Secondo la produzione, che punta ad aumentare le puntate, ci sono ancora troppi elementi da tenere in considerazione, da quelli tecnici alla resistenza dei naufraghi già provati dalla fame dopo il primo mese in Honduras.

Abbiamo visto che già in parecchi stanno abbandonando l’isola per motivi diversi. Ma la possibilità di un allungamento è concreta.

