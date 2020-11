Teatro, Gigi Proietti ricoverato per problemi cardiaci: è grave

di dab

Roma, 1 nov. (LaPresse) - Gigi Prioietti è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma. A quanto si apprende, il popolare attore capitolino, che proprio domani compirà 80 anni, sarebbe in condizioni molto gravi per problemi cardiaci e non per cause legate al Coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata