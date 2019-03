Teatro, è morto l'attore Pino Caruso: aveva 84 anni

di nbr

Milano, 8 mar. (LaPresse) - E' morto l'attore palermitano Pino Caruso. Ne dà notizia l'edizione online de Il Giornale di Sicilia. Caruso si è spento ieri pomeriggio a Roma, aveva 84 anni. I funerali si terranno domani. Aveva debuttato come attore drammatico al Piccolo Teatro di Palermo nel 1957 ma nella sua lunga carriera è stato protagonista di tanti varieta televisivi sulla Rai come 'Gli amici della domenica', 'Dove sta Zazà', 'Che si beve stasera?' e 'Fantastico'. Sia in tv che al cinema ha recitato in numerose occasioni insieme a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. E' stato anche tra i protagonisti della fiction 'Carabinieri' su Canale 5, nei panni del maresciallo Giuseppe Capello.

