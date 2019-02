Il ritorno di Elsa e Anna: Frozen 2 al cinema a novembre

Elsa, Anna, Kristoff e Olaf sono pronti per una nuova avventura, che arriverà a novembre nelle sale cinematografiche. Disney animation ha annunciato l'uscita di Frozen 2, sequel del lungometraggio del 2013, pubblicando sui propri canali social un teaser trailer. Della trama non si hanno grandi indizzi, ma una cosa è certa: le due eroine sono "meno principesche". Via trecce e gonne: Elsa e Anna raccolgono i capelli in pettinature più morbide e indossano i pantaloni. Che la nuova avventura abbia inizio.

