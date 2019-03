Su Sky Uno arriva 'B Heroes': 15 puntate per raccontare le startup

di Niccolò Borella

Una docu-serie in 15 puntate sul mondo delle startup italiane, non un reality. "'B Heroes' è un 'Giro d'Italia' che fa vedere cosa succede nelle imprese che innovano", chiarisce l'ideatore del programma, Fabio Cannavale, fondatore e ceo di lastminute.com Group, il sito di successo delle vacanze all'ultimo minuto. E' stato lui a convincere Intesa Sanpaolo a collaborare attivamente al progetto, nel quale le telecamere di Sky Uno dal 25 marzo, dal lunedì al venerdì all 18.50 (e in replica il giorno successivo alle 12.20), seguiranno 20 startup selezionate per capire le loro aspirazioni e i loro obiettivi ma soprattutto che cosa manca loro per diventare vincenti sul mercato.

Le 5 puntate infrasettimanali andranno inoltre in onda, una dopo l'altra, ogni venerdì, dalle 23.45, e ogni sabato dalle 9. Nell'ultima puntata del 12 aprile, girata nel grattacielo di Intesa San Paolo a Torino, verranno svelate le migliori startup e soprattutto quella che si aggiudicherà l'investimento principale di 'B Heroes', pari a 500mila euro. E questo dal punto di vista televisivo è un elemento tipico del talent. Ci sarà infatti una giura composta da manager d'eccellenza: Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, Laurent Foata, managing director Ardian Growth e Dina Ravera, executive manager, board member & business angel.

In precedenza le 8 aziende meritevoli di accedere alla fase di accelerazione potranno contare sul sostegno di un pool di imprenditori e mentor, ma anche di 4 aziende di settore: A2a per la categoria di 'Sviluppo sostenibile', l'Irccs Ospedale San Raffaele per la categoria 'Salute e benessere', Jakala per la categoria 'Tradizione e innovazione' e Sketchin-Bip Group per la 'Trasformazione digitale'. L'intento di 'B Heroes' è raccontare il mondo delle start-up e aiutare alcune di queste a diventare più competitive, nell'ambito di un programma televisivo.

"Le startup sono fondamentali e strategiche per la crescita del Paese", sottolinea Teresio Testa, responsabile sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo e direttore generale Mediocredito italiano, secondo cui "dall'innovazione derivano le storie di successo". Ma startup - ricorda Cannavale - non significa solo aziende digitali o app, vedi l'esempio di alcune imprese che hanno partecipato al programma come una fabbrica di scarpe delle Marche e addirittura un'impresa di pompe funebri, capaci di innovare nell'ambito di un business tradizionale.



