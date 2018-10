Su Real Time in diretta 'Royal Time: il matrimonio di Eugenie e Jack'

Prima Harry e Meghan, poi Daniele e Filippa: Real Time si conferma a pieno titolo il canale wedding per eccellenza. Venerdì 12 ottobre dalle 10:30 un nuovo appuntamento per gli appassionati di matrimoni reali: “ROYAL TIME: IL MATRIMONIO DI EUGENIE E JACK” uno speciale in onda in diretta sul Canale 31 dedicato al grande giorno della Principessa Eugenie di York e Jack Christopher Stamp Brooksbank.

Carlotta Quadri, giornalista e speaker radiofonica, e Francesco Vicario, firma di Gente, commenteranno la lunga diretta di tre ore dedicata al primo matrimonio reale tra due ‘Millenials’: la ventottenne Eugenie - nipote della Regina Elisabetta II, figlia del Principe Andrea e Sarah Ferguson - e il suo storico fidanzato, il trentunenne Jack. Gli spettatori di Real Time potranno seguire tutti i momenti dell’evento grazie alla traduzione simultanea: dall’arrivo degli ospiti alla cerimonia, dal corteo nuziale alla parata in carrozza per salutare i numerosi sudditi.

Ancora una volta sarà la Cappella di San Giorgio a Windsor, che già nel maggio di quest’anno era stata scelta per il matrimonio tra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle, a ospitare le nozze.

Tanti rumors e molte aspettative per il secondo matrimonio Windsor in calendario quest’anno: dal numero di sudditi che parteciperanno alla scelta musicale passando per gli ospiti vip.

