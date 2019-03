Su Nove la nuova stagione di 'Cucine da incubo'

Lo chef Antonino Cannavacciuolo torna in missione per salvare i ristoranti in crisi

Dopo il successo della terza edizione di ‘O mare mio e dello speciale Ci pensa Antonino – Un pranzo per San Patrignano, Antonino Cannavacciuolo torna protagonista sul Nove con la nuova stagione di 'Cucine da incubo', che debutterà in prima tv assoluta lunedì 18 marzo alle 21:25, prodotta da Endemol Shine Italy per Discovery Italia.

Cinque nuove puntate che racconteranno la storia di altrettanti ristoranti in crisi, dove liti, improvvisazione e incompetenza, in cucina e in sala, sono all’ordine del giorno. Antonino Cannavacciuolo, chef stellato dalle grandi capacità imprenditoriali, metterà la sua esperienza al servizio dei ristoratori per dare consigli preziosi ai proprietari e provare a risollevare le sorti dei locali. Anche in questa nuova edizione, lo Chef viaggerà da Nord a Sud della penisola (in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Puglia) e, in alcune puntate, riceverà delle sorprese dal “passato”.

Protagonista della prima puntata sarà un locale di Cavallasca (in provincia di Como), El Paso Ranch: un agriturismo, ranch, maneggio e ristorante, a cui manca una reale identità. Il titolare è Tuccio, un campione di arti marziali e grande appassionato di cavalli. Tra le problematiche ci sono sicuramente i continui litigi tra lui e uno dei suoi 4 figli, Ruben. La clientela inoltre è latente. Da campione qual è, Tuccio non è abituato a perdere, ma ora sta perdendo il combattimento più importante: tenere aperto il suo ranch. Per provare a risollevare la situazione, confida nell’avvento dello Chef Cannavacciuolo.

