Su Food Network sbarca "Cuochi e fiamme", il game show culinario con lo chef Simone Rugiati

"Cuochi e fiamme" sbarca su Food Network (canale 33), il game show culinario condotto dallo chef Simone Rugiati debutta in prima TV assoluta lunedì 12 novembre alle 18.30: giudici di questa edizione la food influencer Chiara Maci, l’attrice Debora Villa e il più giovane critico gastronomico d’Italia, Lorenzo Sandano.

"Cuochi e fiamme" è una gara divertente e creativa, impreziosita dalle ricette e dai consigli gastronomici di Simone Rugiati, chef conduttore e moderatore della gara accompagnato dalla carica di simpatia e dall’autorevolezza del parterre di giurati, sia dal coinvolgimento del pubblico che assisterà e interagirà durante le puntate.

In questa stagione di "Cuochi e fiamme" uno studio tutto nuovo, arricchito dalla vivacità dei colori dei tanti ingredienti freschi a disposizione dei provetti chef. In ogni episodio il poliedrico Simone Rugiati apre la sfida tra due concorrenti, cuochi amatoriali che competono in un testa a testa culinario. Quattro le prove per impressionare i tre giudici, scalare la classifica di puntata e aggiudicarsi il premio finale: manualità, abilità, creatività e presentazione.

"Cuochi e fiamme" (60 episodi x 60’) è prodotto da Magnolia per Discovery Italia. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).

