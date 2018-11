Stefano De Martino a 'Rivelo': "Belen? La storia d'amore più bella che ho avuto"

Dal 16 novembre ogni venerdì alle 23:45 arriva su Real Time il nuovo programma d’interviste 'Rivelo', condotto da Lorella Boccia.

Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati. Cosa si nasconde dietro al loro sorriso, alle copertine o meglio ancora alle loro dichiarazioni? Quale segreto tengono dentro di sé? Cosa c’è stata dietro a quella scelta pubblica? Queste sono solo alcune delle domande che 'Rivelo' si porrà per arrivare ad una sola ed unica conclusione: qual è la tua rivelazione? Venerdì 16 novembre si comincia con Stefano De Martino e Malena.

De Martino si confessa: “Belén è l’ultima donna che ho amato, è stata la storia d’amore più bella che ho avuto. Per Belén ci sono e ci sarò sempre”.

Alla domanda di Lorella Boccia: “Chi è secondo te che del mondo dello spettacolo ha del potenziale, che potrebbe far parte del tuo mondo?” Malena chiama in causa Diletta Leotta: “Negli uomini stuzzica molto la fantasia erotica, fino al punto tale da immaginarla con me in una scena”.

Lorella Boccia è uno dei nuovi volti del gruppo Discovery alla guida con successo e spontaneità di 'Amici Casting' e la scuola di 'Amici di Maria De Filippi' (dal lunedì al venerdì alle 13:50 su Real Time). Dopo numerose esperienze tra tv, teatro e cinema approda alla conduzione da solista con un nuovo programma accompagnando il telespettatore in questo viaggio fatto di emozioni e colpi di scena. 12 illustri ospiti siederanno davanti la chiave della verità ed apriranno con sincerità il loro cuore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata