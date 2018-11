Da Hugh Jackman a Chris Hemsworth, tutti i supereroi omaggiano Stan Lee

Tutti devono qualcosa a Stan Lee, il padre dei supereroi moderni che hanno cambiato per sempre il mondo del fumetto. Milioni di fan, ma anche decine di attori la cui vita e carriera sono state rivoluzionate dall'interpretazione di uno dei personaggi cult di Lee. Non manca nessuno all'appello: tutti coloro che al cinema hanno indossato un costume Marvel hanno reso pubblicamente omaggio al fumettista, morto all'età di 95 anni.

C'è chi lo chiama 'amico', chi 'maestro', chi 'leggenda': da Robert Downey Jr alias Iron Man a Hugh Jackman che al cinema è stato Wolverine, tutti i messaggi di cordoglio affidati dalle star ai social network.

"Riposa in pace, amico mio. Grazie per tutte le incredibili avventure che hai fatto vivere a tutti noi con le tue storie", così Chris Hemsworth ha accompagnato una foto in cui Stan Lee indossa l'elmo e stringe il martello di Thor, che l'attore australiano interpreta dal 2011.

"Ti devo tutto", ha scritto Rober Downey Jr, pubblicando una foto in cui abbraccia Stan Lee e sorride, accompagnata da una grande emoji a forma di cuore

"Non ci sarà mai un altro Stan Lee. Per decenni - ha twittato Chris Evans alias Captain America - ha dato a giovani e adulti avventure, evasione, conforto, ispirazione, forza, amicizia e gioia. Ha lasciato un marchio indelebile sulle vite di così tante persone".

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!