Sinead O'Connor abbraccia l'Islam e diventa Shuhada'

"Da oggi il mio nome sarà Shuhada'". Con questo tweet Sinead O'Connor ha annunciato al suo pubblico di essersi convertita all'Islam. La cantante irlandese ha detto che la sua scelta è stata "la conclusione naturale di qualsiasi percorso teologico intelligente".

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’