Simona Ventura: "Il Toro? Ha fatto un campionato straordinario, se andiamo in Europa strafelice"

Domenica Simona Ventura, conduttrice e autrice di 'The Voice of Italy', in onda su Rai2, non sarà allo stadio per vedere Toro-Lazio, "ma la vedrò da casa". Lo ha raccontato durante il videoforum di LaPresse MusicaPresse. "Ha mollato a un certo punto - spiega a proposito della sua squadra del cuore -, bisognava vincere il derby. Ma nulla toglie a questo Toro che ha fatto un campionato straordinario, ci ha fatto divertire e ha lanciato giocatori che ora sono appetibili sul mercato. Io sono già contenta, poi se andiamo in Europa sono strafelice".