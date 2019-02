Scuola, Salvini: Governo fa tantissimo per il Sud, stop polemiche

di ect

Milano, 9 feb. (LaPresse) - “Questo governo sta finalmente facendo per la gente del Sud, investendo in soldi e uomini, dalla sicurezza alla scuola, dalle pensioni al reddito, dalla lotta alla mafia alla difesa dell'agricoltura, quello che non aveva mai fatto nessuno. I fatti sono più forti di qualsiasi polemica”. Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulle polemiche sul ministro Marco Bussetti.

