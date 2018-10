Addio a Scott Wilson, Walking Dead dedica la prima puntata della stagione 9 al suo Hershel

Sarà una partenza molto triste quella della nona stagione di The Walking Dead. Uno degli attori più amati della serie - in cui ha recitato fino al 2014 - è morto nella notte tra il 5 il 6 ottobre. Si tratta di Scott Wilson, alias Hershel Greene:

La notizia è stata data dalla stessa produzione, insieme alla rivelazione che l'attore aveva già girato delle scene per questa nuova stagione e che quindi apparirà di nuovo nell'iconico ruolo dell'anziano dottore. A Wilson è stato dedicato il primo episodio della nona stagione, la cui prima italiana è fissata per le ore 21.00 di lunedì 8 ottobre sul canale Fox di Sky. Dal giovane Chandler Riggs ("Non dimenticherò mai tutto ciò che mi hai detto e il tempo che abbiamo trascorso insieme sul set") a Norman Reedus ("Non ho mai conosciuto qualcuno che mi sia piaciuto più di lui, mi mancherà davvero tanto"), sono tantissimi i membri del cast di The Walking Dead che hanno voluto rendere omaggio a Scott Wilson.

