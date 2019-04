Saverio Raimondo porta il suo show all'Alcazar di Roma

Saverio Raimondo, la voce più rappresentativa nel panorama della stand up comedy italiana, dopo l’annuncio del debutto su Netflix dal 17 maggio con il suo spettacolo del 2017 Il Satiro Parlante, e il conto alla rovescia per la sua attesa quinta stagione di CCN, Comedy Central News su Comedy Central, è in tour con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy, che giovedì 18 aprile, alle 21 farà tappa all’Alcazar di Roma, a Trastevere. Raimondo mostrerà al pubblico il suo lato più intimo: farà ironia e satira feroce sulla sua ansia, sui rapporti sessuali fra uomini e donne all'indomani del #MeToo, sulla situazione politica nazionale. Il suo punto di vista politicamente scorretto si esprimerà sia sugli aspetti più banali della vita quotidiana sia sulle sue debolezze e contraddizioni più profonde.

Dopo Bergamo, Napoli, Rimini, Padova, per il suo ritorno a Roma, Saverio Raimondo sceglie l’Alcazar con l’intento di dare e chiedere al suo pubblico quell’intimità “acustica” che lo stile impone, per una comicità vietata ai minori e a chi non è dotato di senso dell’umorismo e scegliendo i brani del suo show “con la stessa libertà di un musicista jazz con il suo strumento”. I suoi live infatti sono ogni volta diversi e non disponibili sul web.

Il volto di punta di Comedy Central Italia (canale 124 di Sky), con il suo premiato late night show CCN – Comedy Central News ancora una volta rinnovato nella forma e nei contenuti, tornerà in onda venerdì 24 maggio 2019; nello stesso mese, da venerdì 17 maggio, sarà dsponibile su Netflix il suo show completamente inedito ‘Il Satiro Parlante’, che offre al “pubblico dello streaming” un cocktail di satira feroce, humour surreale, paradossi e oscenità, il tutto servito nel tipico stile “americano”. La stand up comedy è, infatti, la new wave della comicità italiana che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente: anche nel nostro Paese ha finalmente attecchito un umorismo più contemporaneo, non militante e libero, quella che si dice “una comicità adulta”. Saverio Raimondo è “l'unico stand up comedian italiano che sembra vero” (la Repubblica), “il più bravo comico in circolazione” (Il Corriere della Sera), “miglior satiro attualmente in Italia” (L'Espresso).

