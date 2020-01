Sanremo, tra ospiti Dua Lipa, Mika e Johnny Dorelli

di mad/vln

Sanremo, 14 gen. (LaPresse) - Tra gli ospiti del 70esimo Festival di Sanremo già confermati ci sono Dua Lipa, Mika e Johnny Dorelli, oltre a Massimo Ranieri che il giovedì canterà con Tiziano Ferro, che come annunciato ci sarà tutte le sere, Fiorello, Roberto Benigni che farà "una cosa che resterà nella storia del Festival". Tra gli ospiti sicuri anche Lewis Capaldi, Emma Marrone e Salmo, che salirà sul palco nella prima serata, il martedì. Lo ha confermato il direttore artistico Amadeus, aggiungendo che ha invitato Ultimo per la serata finale (ma non è confermato) e che per quanto riguarda Zucchero si augura "che si riesca a incastrare con i suoi impegni".

