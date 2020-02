Sanremo, Salini: Rai sempre al lavoro per rispetto donne

di ntl/ect

Roma, 2 feb. (LaPresse) - "Come Concessionaria, e in piena linea con quanto previsto dal Contratto di Servizio, in particolare, la Rai lavora costantemente per superare gli stereotipi di genere, per promuovere la parità e il rispetto per l'immagine della donna". Così l'ad Rai Fabrizio Salini, in una lettera all' 'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità'. Amadeus, fa notare Salini, aveva sin dal principio voluto che il tema della violenza contro le donne fosse sul palco dell'Ariston, una scelta "non scontata".

