Sanremo, Salini: Junior Cally? Valutate proposte in competizione

Roma, 2 feb. (LaPresse) - Sul caso Junior Cally "abbiamo pensato che il nostro dovere fosse tenere la valutazione delle proposte artistiche entro il perimetro della competizione canora di quest'anno". Così l'ad Rai Fabrizio Salini, in una lettera all''Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità'. In ogni caso il dibattito scatenatosi rappresenta per la Rai "un'opportunità" per migliorare il dialogo con il pubblico.

