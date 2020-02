Sanremo, Salini: Errore va riconosciuto, frase Amadeus su donne inappropriata

di ntl/ect

Roma, 2 feb. (LaPresse) - "Quando si fa un errore bisogna riconoscerlo, senza girarci intorno". Così l'ad Rai Fabrizio Salini, in una lettera all' 'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità' torna sulla polemica generata dalle parole di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del festival di Sanremo, al via martedì. Una frase che Salini definisce "inappropriata" e che "ha generato il sospetto che, per usare le vostre parole, il servizio pubblico "promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno famoso". Il direttore artistico e conduttore ha chiarito cosa intendesse dire, scusandosi con tutte le donne", fa notare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata