Sanremo, Salini: Cattelan? Mi piacerebbe in Rai, ma mai stato ipotesi

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 6 feb. (LaPresse) - "L'ipotesi Cattelan per la conduzione del Festival non c'è mai stata. Mi piace tantissimo, è uno dei talenti del nostro panorama televisivo e certo mi piacerebbe averlo nella squadra Rai ma no, ci siamo visti ma non per Sanremo". Così l'Ad Rai Fabrizio Salini parlando con i giornalisti.

