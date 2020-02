Sanremo, presidente Mescal: Vita di una persona vale, aiutate Morgan

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - "La vita di una persona vale di più di mille polemiche: aiutatelo". Così il presidente della Mescal, casa discografica di Bugo, Valerio Soave, a proposito di Morgan in conferenza stampa all'Ariston. "E' molto triste per me essere qui dopo aver seguito per 25 anni Morgan, a fasi alterne. La vita di una persona è più importante delle polemiche. Io sono stato vicino a lui, Morgan è una persona a cui voglio bene. Le paranoie, i complotti, il vedere cose che non ci sono impediscono di lavorare bene con una persona. Io ho esortato più volte le persone che gli sono vicine di aiutarlo. Dopo 25 anni di frequentazione con una persona è terribile vederla scendere fino ad arrivare a situazioni che tu non puoi più farci niente", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata