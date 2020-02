Sanremo, possibile presenza sul palco di ricercatrici Spallanzani

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 4 feb. (LaPresse) - Trattative in corso tra la Rai e l'istituto Spallanzani di Roma per avere sul palco dell'Ariston, durante una delle serate, le tre ricercatrici Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti che hanno isolato il Coronavirus. A quanto apprende LaPresse non ci sarebbe nessun ostacolo da parte dello Spallanzani, compatibilmente con il lavoro che le tre ricercatrici stanno svolgendo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata