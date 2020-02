Sanremo, per seconda serata miglior risultato share dal 1995

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 6 feb. (LaPresse) - Per la seconda serata del Festival di Sanremo, la 70esima edizione registra il miglior risultato in termini di share medio degli ultimi 25 anni: per trovare un dato più alto del 53,3% di ieri sera bisogna tornare all'edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo, che registrò il 65,42%.

