Sanremo, Novello: Passo indietro? Lo avevo detto io, poi misunderstanding

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 7 feb. (LaPresse) - "Io e Amadeus abbiamo fatto una lunga chiacchierata prima di salire sul bancone della conferenza stampa e ci siamo raccontati un po' di noi. Sono stata io a dirgli che sto un passo indietro rispetto alla notorietà e alla vita lavorativa del mio compagno poi lui lo ha riportato, ed è nato un misunderstanding". Così Francesco Sofia Novello a margine della conferenza stampa all'Ariston, a proposito della polemica sul 'passo indietro' che l'ha coinvolta con Amadeus.

"Dopo le serate iniziali - ha aggiunto - mi pare che la polemica si sia un po' sciolta da sola, perché sul palco si è dimostrato quanto il Festival sia dedicato alle donne e come il messaggio che Amadeus voleva dare in conferenza stampa sia stato interpretato male. Io lo avevo colto nel senso in cui lui lo intendeva e non mi sono sentita offesa".

