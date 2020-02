Sanremo, Notaro: Junior Cally? Entrambi abbiamo maschera...

di ntl/mad/lrs

Sanremo (Imperia), 5 feb. (LaPresse) - "Voglio sottolineare la grandissima sensibilità di Amadeus al tema: quando gli abbiamo fatto ascoltare la nostra canzone, ha detto subito sì. Mi hanno chiesto perché non ho preso posizione. Non è che non ho voluto, è che semplicemente non abbiamo voluto alimentare la polemica pensando che portare un messaggio così forte di speranza bastasse. Quello che penso è abbastanza evidente. Io e Junior Cally portiamo entrambi una maschera, lui per fare show e idolatrare la violenza, io per rimediare ai danni della violenza subita". Così Gessica Notaro in conferenza stampa all'Ariston di Sanremo.

