Sanremo, nella prima serata in gara in 12: tra loro Rita Pavone

di mad/lrs

Sanremo (Imperia), 3 feb. (LaPresse) - La prima serata del Festival di Sanremo saranno in gara 12 dei 24 big e 4 delle 8 Nuove Proposte. I nomi sono stati comunicati dal vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo. Martedì 4 saliranno sul palco dell'Ariston Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Riki e Rita Pavone. Le Nuove Proposte saranno gli Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia.

