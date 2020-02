Sanremo, Morgan: Verità è che Bugo non reggeva palco con me

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - "Bugo non reggeva il palco con me al suo fianco, e si è visto sulla canzone di Endrigo dove ha voluto fare tutto lui come un dilettante. Ma io se salgo sul palco con Ranieri o Antonella Ruggiero sono grato, mi inginocchio". Così Morgan in conferenza stampa a Casa Sanremo.

