Sanremo, Morgan: Ho voluto porre fine all'incubo

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - "Volevo portare la gratitudine che avevo per Bugo perché mi era stato vicino nella vicenda del mio sfratto. Ma è diventato un incubo e ho perso un amico, non so se definitivamente. Ho voluto porre fine all'incubo". Così Morgan in conferenza stampa a Casa Sanremo.

