Sanremo, Mescal: Morgan era ospite, Bugo non andava squalificato

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - La Mescal precisa di essere la casa discografica di Bugo e che Morgan "è special guest, è il featuring, Morgan ha un suo staff che lo ha seguito a Sanremo, noi lo abbiamo invitato a cantare la canzone di Bugo, che è inclusa nell'album di Bugo che è uscito oggi. Morgan aveva firmato una liberatoria in cui si impegnava a non offendere Rai ed altri quindi in realtà quello che non capiamo è perché sia stato squalificato anche Bugo". E' quanto spiegano dalla Mescal parlando con i giornalisti.

Il problema ieri, raccontano, è stato che i due artisti "hanno provato male e tardi perché ci sono state della partiture completamente sbagliate, non sono riusciti a provare bene ed è successo il disastro che abbiamo potuto vedere. Morgan voleva fare il direttore d'orchestra, il pianista, il cantante, forse anche il presentatore ed è successo quello che è successo. Oggi è arrivato questo cambio di testo, sulla follia altrui non abbiamo gestione", spiegano i discografici.

