Sanremo, Lewis Capaldi ospite del Festival

di ctr/scp

Milano, 11 dic. (LaPresse) - Lewis Capaldi è il primo ospite internazionale del Festival di Sanremo. Lo confermano fonti Rai. Non si sa ancora in quale serata della kermesse, che si svolgerà dal 4 all'8 febbraio prossimo, il cantante salirà sul palco. Capaldi è un ventenne scozzese passato in poco tempo dal cantare nei pub dietro casa a occupare i palchi di tutta Europa con un vero e proprio tour. In mezzo, l'opening a grandi artisti come Ed Sheeran, i Bastille, Rag'n' Bone Man e Niall Horan. Il disco di debutto, 'Divinely uninspired to a hellish extent', è stato il disco più venduto in Gran Bretagna nel 2019 e ha superato quota 1,5 milioni di copie nel mondo e 2,6 miliardi di stream.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata