Sanremo, Junior Cally: Sono con Gessica Notaro, contro violenza

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 6 feb. (LaPresse) - "Se non riusciamo a vedere la differenza tra fiction e realtà vale tutto. Chiaramente sono dalla parte di Gessica, sono contrario a qualsiasi violenza di ogni tipo, compresa quella sulle donne". Lo ha detto il rapper Junior Cally in cofnerenza stampa all'Ariston, riferendosi alle polemiche che lo hanno coinvolto e anche alle parole di Gessica Notaro che ieri aveva detto "entrambi indossiamo una maschera, ma per motivi diversi". Per quanto riguarda il brano incriminato, "se ci si sofferma su quattro righe nessuno può cantare più a Sanremo, e in 'Strega' una strofa dice: 'Rispondi a parole che bene assestate possono spezzare la loro mandibola', un chiaro invito alla non violenza", ha aggiunto l'artista. "Dobbiamo capire - ha concluso - se questo genere non riesce a essere capito o non vuole essere capito. Ma i miei brani li rifarei tutti, non devo scusarmi ma mi dispiace se ho ferito qualcuno".

